圓展首季EPS 2.19元 再譜佳績 19:232021/04/27 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圓展（3669）因搭上在家工作的宅經濟列車，今年首季獲利再譜佳績，27日召開董事會通過首季財報，經結算，首季營收為10億元，較去年同期的4.74億元，年增110.95％，也帶動營業毛利同步奔高至5.47億元，換算單季毛利率為54.71％，較去年第四季的51.47％以及去年同期的52.15％激增二至三個百分點，另今年首季累計稅後淨利2.03億元，換算EPS 2.19元，也大勝去年同期的EPS 0.09元。 英濟首季EPS達0.16元 較去年同期轉盈 順達首季EPS達1.53元 (工商 ) #圓展 #EPS #再譜 #換算 #在家工作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15檔今年來股價跌 但Q1營收增3成+殖利率逾4％ 11:392021/04/27 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯詠、欣興、金益鼎、群創、先進光 10:182021/04/27 財經 Q1獲利登峰 文曄：半導體缺貨到明年Q2 16:102021/04/27 財經 豐謙列警示股早盤股價大跌 10:222021/04/27 財經 《半導體》力成Q1獲利雙升登同期次高 每股賺2.21元 15:072021/04/27 財經 《電子通路》文曄Q1獲利登頂 Q2營收年增上看3成 16:152021/04/27 財經 《半導體》景碩Q1獲利雙升 登近3年半高點 07:452021/04/27 財經 《半導體》精測Q1獲利近5季低點 每股賺5.11元 17:062021/04/27 財經 《金融股》Q1獲利靚 京城銀戰前高 11:262021/04/27 財經 《觀光股》國旅續熱 高野飆逾2年高價 13:252021/04/27 財經 證交所擬配發4.6元創新高 其中現金3.4元 17:022021/04/27 財經 財經熱門新聞 台積電砸800億南京擴產 陸專家驚嚇：會搞垮大陸晶片業 - 財經 聯電股價攀20年新高 成交量飆51萬張 外資關注這件事 - 財經 鋼鐵股漲多要賣？老美背後力挺 這2檔別放生 - 財經 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 半導體製造到底有多難？大陸千萬網紅李永樂老師這樣說 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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