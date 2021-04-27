圓展（3669）因搭上在家工作的宅經濟列車，今年首季獲利再譜佳績，27日召開董事會通過首季財報，經結算，首季營收為10億元，較去年同期的4.74億元，年增110.95％，也帶動營業毛利同步奔高至5.47億元，換算單季毛利率為54.71％，較去年第四季的51.47％以及去年同期的52.15％激增二至三個百分點，另今年首季累計稅後淨利2.03億元，換算EPS 2.19元，也大勝去年同期的EPS 0.09元。

(工商 )