台南市從2013年提供異館借還服務的「圖書通閱」，甲地借書乙地還，8年來超過1968萬冊數書籍透過通閱流通，讓民眾借閱好便利，但目前僅有6台車運送，使用8年多已不堪負荷，愛爾麗醫療集團及泰嵿霖建設開發有限公司今天各捐贈圖書通閱車1輛，台南市長黃偉哲盛讚企業捐贈新通閱車，對市圖是一場及時雨。

黃偉哲今天下午偕同文化局長葉澤山、市曾培雅議員及市圖館長洪玉貞等，感謝愛爾麗醫療集團及泰嵿霖建設開發有限公司熱心捐贈，以實際行動支持閱讀推廣。黃偉哲表示，台南縣市合併之初，通閱冊數為110萬冊，去年已成長至314萬冊，未來通閱車上路之後，相信通閱冊數會再持續飆升，通閱車輛是幫讀者調度書籍的幕後功臣，感謝愛爾麗醫療集團及環國建設泰嵿霖建設熱心捐贈2台通閱車，對推動城市閱讀有極大助益。

葉澤山說，通閱冊數更是年年增加，單就去年統計，全市通閱冊數已達314萬1,857冊，較2013年成長超過200萬冊，成長176％。尤其，新總館開幕後，首2個月到館人次近21萬、借閱冊數31.7萬冊、借閱人次9.2萬人、新辦證6,716張，都創下歷年單館紀錄，由於全市通閱量逐年顯著增加、現有車輛負擔加鉅為因應市民讀者日益增加的通閱需求，圖書館亟需生力軍。

愛爾麗醫療集團董事長常如山表示，「閱讀」是人格微整形，而「閱讀一本好書」就是對心靈最好的「微整型」方式之一。環國建設開發有限公司董事長陳國雄，此次以旗下泰嵿霖建設開發公司名義，捐贈1台圖書通閱車，陳國雄表示，知識就是力量，雖然現在是資訊化時代，但紙本閱讀仍有其重要性，透過圖書通閱車能夠讓各館的不同圖書交流。

(中時 )