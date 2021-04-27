台北地院審理國安特勤私菸案，上週五辯論終結，據悉，無論是國安局少校吳宗憲等軍官，還是華航空品處前副總邱彰信等人員，均否認犯罪、互推稅賦責任，合議庭定6月11日宣判。

2019年7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

國安局軍士官涉犯貪汙治罪條例「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」，吳宗憲、張恒嘉、李君偉、黃柏維、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維共8人被起訴；華航人員涉犯幫助逃漏稅等罪，邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、職員陳穎彥4人遭起訴。

另外，吳宗憲的女性友人訂購350條私菸，偵查時不認罪，也遭依違反稅捐稽徵法追加起訴，於審理期間認罪。

檢方論告說，依總統專機「上機清表」規定，應將菸品裝上飛機，讓隨機人員在飛機上刷卡購買，卻因數量太多，國安局人員與華航共謀，將其中9200條菸品留在保稅倉庫，待專機返國再「機邊交貨」，是利用不正方法逃漏稅；國安局人員將菸品混入一般行李，以公家車輛載運闖關，涉犯貪汙重罪。

國安局人員辯稱，華航知悉免稅菸品相關規定，仍同意購買大量菸品，讓他們主觀上認為是合法的，應由華航負稅賦責任，而且軍士官只是「聽命辦事」；華航人員則辯稱，是在未稅區交付菸品，應由購菸者自行申報，而非華航，因此逃稅刑責應由國安局人員承受。

(中時 )