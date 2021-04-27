中7歲黃小弟弟初學柔道，卻被國小四年級學長及教練摔成重傷瀕臨腦死。然而傳出事發當時，在一旁錄影的舅舅沒有出面制止，引起外界關注。今（27）日，黃童母親為舅舅說話，強調他非常愛孩子，事發之後他比任何人都難過。但黃童父親卻抱持不同看法，直說曾和黃童舅舅對質，「他講的話，我沒有辦法接受」。

摔童事件發生當時，在一旁錄影的黃童舅舅究竟有沒有出面制止教練作為，成為外界關注焦點。黃童的父親，今日受訪時並不認同舅舅的作法，認為並不合理，黃父並且反問記者「今天以正常人角度來看，如果當下你在那邊錄影，看到有小孩被摔的時候，就算不是你的親人，你會不會過去詢問？去瞭解？」

黃父指出，與前妻離婚後，老大監護權為2人共有，老二則是歸前妻所有。黃父坦言，舅舅一直很疼孩子，但是為何這次沒有制止教練，適當處理，他也不解。黃父說，事情發生之後曾經有問過舅舅，卻不願意透露對話內容。有記者追問，「是問他如果舅舅即時制止教練，事情就不會到這個地步了嗎？」黃父沒有多回話，神色痛苦地點頭說「是、是」。面對媒體追問

，黃父最後也僅以「他講的話，我沒辦法接受」回應。

黃童的母親上午接受媒體訪問時表示，事發後舅舅比任何人都難過，當天課程何姓教練告知有對摔訓練，但舅舅相信教練說法，但發現狀況不對勁時有上前制止，影片是事發前30分鐘所拍攝。

(中時新聞網)