林柏宏（左起）、溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷出席《火神的眼淚》首映會。（粘耿豪攝）

飾演消防員的陳庭妮難得性感，出席《火神的眼淚》首映會。（粘耿豪攝）

溫昇豪在《火神的眼淚》水裡來火裡去。（粘耿豪攝）

公視與myVideo旗艦級職人劇《火神的眼淚》將於本周六（5月1日）首播，27日舉行首播記者會，製作人湯昇榮、李志薔以及導演蔡銀娟率超強卡司溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、夏騰宏、胡釋安、謝章穎、元康、江宜蓉登場，陣容超堅強，現場也首度曝光11分鐘的精彩片花，大火場面震撼、劇情狂撒洋蔥惹哭現場觀眾，陳庭妮還被其他人取笑從前一天的特映會就一路大聲啜泣哭到首映會，而網路也熱烈討論該劇爆淚指數根本「核爆」級別！

演完《火神》後，所有演員對消防員的辛苦更感同身受，溫昇豪透露，約兩星期前的某日，他正要騎機車出門工作時，剛好看到家巷口有消防隊正在待命，他就停在巷口站著看著他們10多分鐘，「我一直看到他們結束勤務，看到忍不住掉眼淚，想到當時拍攝時一模一樣的動作、畫面，他們頭盔滴下來都是汗，當下心裡很想說上前去說『同安分隊邱漢成報到！』」

四月初才發生傷亡慘重的台鐵太魯閣號意外事故，當時出動許多消防人員投入救災，溫昇豪看到新聞畫面中不少特搜隊去救援，更是感觸良多，「他們跟我劇中去山搜時穿的衣服都一樣，因為我演的就是特搜隊員。後來聽說一位參與救災、有26年經驗的救災教官那陣子都不敢吃肉，還出現幻聽，因為搜救時的畫面、那些哀號的聲音會一直留在他們的腦海」，讓他對於消防救災人員在經歷重大災難事件後的心理陰影，更是心疼與感同身受。

陳庭妮日前被困在電梯覺得無助絕望時，當下也想著「學長快來救我」，她說前幾天她在常去的健身房旁的消防隊，剛好看到一大群消防弟兄們正在整裝準備出勤，感覺即將面臨一場滿大的災難，她也是默默站在對街邊看邊哭了10多分鐘。溫昇豪和林柏宏都特別謝謝新北市消防局、台北市消防局在拍攝期間給予的協助，因為他們拍攝現場都是真的消防車、救護車，「臨演不是臨演，是真的打火兄弟！」林柏宏說，「很多臨演都比我們厲害，我們常要問他們這動作對不對，他們在場面調度上真的幫助我們非常多」。

《火神的眼淚》全劇斥資9400萬，集結堅強演員陣容以及金牌幕後團隊，以超高畫質全4K拍攝，未播出就引來觀眾高度關注，更吸引到Netflix、東森、TVBS等多家平台在播出前搶先購片。製作人湯昇榮表示，劇中第一集的海砂屋火警戲就真的燒掉100多萬預算，且因年二、三月拍攝時正值新冠肺炎疫情最嚴峻時，場景商借不易，劇組只好自己搭景拍攝，光是醫院就花500萬搭景，最後一集一場30分鐘的商業大樓火警戲，也是花了750萬搭景後，一天內就燒光。

《火神的眼淚》拍戲現場很多都是來真的，劇中水裡來火裡去還要去搜山的溫昇豪難忘，有一場水域救援當時剛好是寒流，當時在碧潭拍攝時，下水的兩位教官和演溺水的演員都演到失溫，臉跟嘴唇都發紫了，全身一直抖；還有一場他要重回火場去救兩個小男孩的戲，光是身上負重20公斤就很辛苦了，還要鑽進櫃子裡救小男孩，甚至揹著他們出來，回家洗澡時原來膝蓋全磨破皮受傷了，更感到消防員真的是很厲害很偉大的職業。

陳庭妮特地為戲增重8公斤、拍攝時卻還是累得瘦到不連戲；爬關東梯時，每爬一階就會撞到腳，直到回到家才發現已是一大片瘀青。林柏宏也因為練習撥藥瓶練到手指受傷流血，收工還帶一堆針筒回來練習推針筒，至今家裡還留著針筒。

被問到演出消防職人劇是否有改變演員們的生活作息，陳庭妮表示：「最近只要出門都會再三檢查火有沒有都關好了，還有我到哪裡都會檢查有沒有加裝住警器，也會提醒身邊的朋友要記得裝設住警器，然後在路上看到救護車出勤如果路上車輛沒有趕緊讓路的話，我會一秒變憤怒鳥林義陽(劉冠廷 飾演)，希望大家透過這齣戲更尊重消防隊員還有禮讓路上行駛的消防車和救護車。」林柏宏也說：「現在到電影院我都會很注意逃生出口在哪裡。」李志薔製作人也說：「銀娟導演自從田調後就一次買了八個住警器，把家裡都裝滿了。」

(中時 )