尋覓多時，歷經大火的紙風車劇團，倉庫地點確定將落腳新北市汐止區舊第三彈藥庫營區，紙風車紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，待流程跑完，可望在5月完成簽約，正式承租。

紙風車劇團和綠光劇團位於新北市八里的布景道具工廠，在去年6月發生大火之後，歷年心血付之一炬，各界不捨，劇團本身也一直在尋找適合的新地點。

張敏宜表示，在新北市政府、國防部和多位立委的協助下，最後塵埃落定，決定落腳在汐止，由於營區長期沒使用，正式進駐之後，還需要再約半年的時間整頓。

(中時 )