IKEA內湖店將於本月28日至5月11日舉行「開幕活動」，警方預期屆時將有大量購物人、車潮湧入，為疏導周邊道路車流，內湖分局實施相關疏導、管制措施如下：

一、實施彈性交通管制範圍及時間：

（一）北起新湖三路（含）、東至舊宗路一段（含）、南沿新湖一路128巷（含）、西迄新湖一路（含）；前揭範圍內道路視狀況作必要的彈性管制。

（二）4月28日至5月11日，每日9至22時。

二、交通疏導管制措施：

（一）4月28日至5月11日，每日9至22時，取消新湖一路（新湖一路128巷～新湖二路295巷）及新湖一路128巷路邊汽、機車停車格。

（二）舊宗路一段（南往北）與新湖一路口：假日期間實施時段性（9-22時）禁止左轉。

（三）舊宗路一段（南往北）與新湖二路口：假日期間實施時段性（9-22時）禁止迴轉。

三、活動期間易壅塞時段及路段：

（一）時段：9至11時、14至16時及17至19時。

（二）路段：

1、舊宗路一段（民權東路六段至南京東路六段）

2、新湖二路（民權東路六段至新湖一路128巷）

3、新湖一路（民權東路六段至新湖一路128巷）

4、新湖一路128巷（新湖一路至新湖二路）

四、前往賣場車輛建議行駛動線如下：

（一）自舊宗路南往北方向：

南京東路六段→舊宗路一段（南往北）→（右轉）新湖二路→（右轉）行愛路→（右轉）新湖一路→賣場停車場

（二）自舊宗路北往南方向

堤頂大道一段→舊宗路一段（北往）→（左轉）新湖二路→（右轉）行愛路→（右轉）新湖一路→賣場停車場

內湖分局呼籲，活動期間周邊道路車流量大，民眾可儘量搭乘大眾運輸工具前往賣場，如自行開車前往，可避開上揭時段並遵循現場員警、義交人員指揮，如遇賣場停車場滿場時，切勿於停車場入口道路處臨停候位，以避免影響行車秩序。內湖分局將派員加強賣場周邊道路交通疏導，並針對違規停車予以舉發、驅離、拖吊。

(中時 )