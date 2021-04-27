郎祖筠、康康、黃嘉千、林芯儀、卓義峰今（27日）出席「EZ5 30傳奇演唱會」記者會，回憶駐唱經歷，康康曾因激怒黑道大哥而被30名兄弟圍堵，他說，那天看到有人錄影，他出面制止，結束後在門口就遭到圍堵，他要對方動手前先聽他說幾句話，他當場道歉：「對不起！我玩笑開過頭。」對方才鬆口表示只是想錄影給美國親友看，有驚無險。

康康也提到，駐唱時最怕其他藝人踢館，「有一次昇哥（陳昇）來，唱到半夜3點半，都沒辦法下班」。他也經常被點歌，有一次被點歌〈雙人枕頭〉，歌單上寫著「沒唱下面爛掉」，他馬上就演唱這首歌。他現場出題考林芯儀被點唱〈檸檬樹〉怎麼辦？林芯儀馬上拿起麥克風，沒想到卻唱成〈橄欖樹〉，康康逗趣接唱：「路邊一棵榕樹下！」打趣說反正都是樹，可以矇混過關。

郎祖筠很感謝老闆許理平（小虎）在她毛遂自薦時答應收留，讓她一唱就是15年，她說，曾有客人爭風吃醋，導致酒促小姐被酒瓶劃傷臉，緊急送醫急診，小虎馬上報警平息風波，也要求肇事者賠錢。被問是否有被吃豆腐過？郎祖筠自嘲：「我的豆腐應該沒有人要吃吧！」

郎祖筠在台上爆料黃嘉千曾白目得罪樂手，有一次黃嘉千講完笑話後頻回頭追問樂手「我講的笑話不好笑嗎」、「為什麼只有你不笑」，下台後才得知該名樂手顏面神經剛開刀；黃嘉千接著自爆有次被點唱〈家後〉，直言「歹勢！我不會唱」，對方繼續央求，黃嘉千還反問「聽不懂嗎」，被郎祖筠虧是范仲淹的後代「犯眾怒」。其實兩人好交情，同樣嫁老外，也都擅長唱英文歌曲。

「EZ5 30傳奇演唱會」將於7月31日晚間7:30、8月1日下午4:30於台北國際會議中心舉行，共有彭佳慧、蕭煌奇、康康、郎祖筠、黃嘉千、林芯儀、卓義峰等18位歌手參與演出，兩天演唱會嘉賓不同。老闆小虎感謝所有參與歌手，他開完笑說，「這些人說的比唱的好聽，演唱會呈現也會用這樣的方式」，他也同步推出新書《三十年青春震耳欲聾》。康康則說這次演唱會可惜辛隆沒辦法到場，「辛隆是元老級的，我在這已經唱了24年，他有25年喔！」「EZ5 30傳奇演唱會」演唱會門票將於4月28日中午12:00，年代售票系統開賣。

郎祖筠不僅是劇場資深演員，也有一副好歌喉。（粘耿豪攝）

康康說學逗唱樣樣行，今出席「EZ5 30傳奇演唱會」記者會。（粘耿豪攝）

黃嘉千、郎祖筠、林芯儀今出席「EZ5 30傳奇演唱會」記者會。（粘耿豪攝）

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