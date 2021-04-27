電玩遊戲零售商GameStop的股價在周二的盤前交易中上漲，此前該公司表示已售出350萬股新股，籌集了5.51億美元，以加快該公司的電子商務轉型。

該股受到Reddit零售交易人群的青睞，在周一的常規交易時間內上漲了近12％之後，在盤前交易中上漲了8％。今年股價上漲了近800％。

GameStop於4月初宣布了「有價證券」的發行，這被認為是利用其最近創造華爾街歷史的轉機反彈的一種方式。

1月下旬，一群Reddit的散戶，對抗大型對沖基金對GameStop做空股票的交易，讓GameStop的股價一度飆升了400％，令對沖基金遭受龐大捐失。原先GameStop實體零售商在2021年初的交易價格不到每股20美元。

該公司現在正處於向電子商務過渡的過程中，該公司由激進投資者和董事會成員Ryan Cohen牽頭，後者是Chewy的聯合創始人。

上週，GameStop宣布其CEO喬治·謝爾曼（George Sherman）將在7月31日卸任。該公司表示，董事會正在尋找人才，以甄選出能夠加快公司轉型下一階段的執行長。

該公司還聘用了前亞馬遜和谷歌高層詹娜·歐文斯（Jenna Owens）作為新的運營長。

(中時新聞網)