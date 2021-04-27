小北慈善基金會為幫助植物人，捐助創世基金會，即日起民眾至全台146家「小北百貨」門市，皆可認助看護墊轉贈植物人，讓社會的溫暖傳到各個角落。

小北百貨總經理黃健瑭表示，小北百貨是台南起家的企業，取之於社會，回饋於社會，每年周年慶，都會結合公益團體共同參與，期拋磚引玉吸引更多人以實際行動加入，帶動社會各界關懷弱勢善行。特在周年慶宣傳期間，推動「愛心認助99元，差額小北幫你墊 認助看護墊活動」，每袋原售價109元的看護墊，小北百貨幫墊10元及運費，愛心1＋1，讓創世服務不中斷。

創世基金會組長林月卿表示，目前全台安養近800位清寒植物人，每人1天約使用4至5片看護墊，負擔甚大，因疫情影響，院區實施門禁，民眾來院捐贈減少。為協助植物人獲得乾爽、舒適的照護，歡迎民眾至全台小北百貨門市，認助看護墊，將幸福傳遞給弱勢朋友。

(中時 )