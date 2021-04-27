台中市議會27日進行「台中市重大交通建設規劃與建設進度」專案報告，台中市議員吳瓊華關心鐵路高架化延伸段的進度，因為鐵路平交道是烏日人的夢魘，呼籲中央趕緊動工興建。台中市長盧秀燕表示，努力爭取中央經費，並協助交通部儘速開工。

2006年行政院核定「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」，當時盧秀燕市長也在立法院幫助台中爭取預算，最後總建設經費310.45億元，幾乎全部是中央出資，台中只有負擔不到3％。

吳瓊華表示，現在山線高架化延伸烏日總經費71.43億元，中央要求台中須負擔35.48億元，因為鐵路產權及營運皆歸屬中央，台中還要負擔49.6％，真的不合理。

吳瓊華強調，當時盧市長在扁政府時期，還能幫台中爭取到幾乎中央全額補助的條件，現在民進黨執政，台中這麼多民進黨立委，全部都出一張嘴「盧秀燕行，你們這些人都不行」

吳瓊華也說，2019年因為烏日成功站附近的平交道柵欄故障升起，烏日有一位女性民眾開車差一點被撞飛，最近還有民眾誤闖平交道遭火車輾斃，平交道已經成為烏日人的夢魘。吳瓊華主張鐵路高架化要一次延長至成功站，中央應全額補助本計畫！

盧秀燕表示，無論是鐵路高架化或是鐵路雙軌化，其預算不是編給台中市政府，預算是中央編給交通部鐵路局。過去她立委時，努力向中央來爭取，在經中央同意後，則將預算分配給交通部，由鐵路局、鐵工局來做這項工程，她會持續向中央爭取經費，並協助交通部儘速開工。

(中時 )