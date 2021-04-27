40歲楊男跟著父母務農，但他認為種芒果變數太多，收入恐不穩定，卻上網學習栽種大麻技術，3年前從國外購買大麻種子，和友人在屏東自家冷凍庫培植大麻，還騙爸媽這些盆栽是水耕野菜，直到刑事局電偵大隊上門，楊的父母才恍然大悟，原來兒子口中所說在家種野菜，竟是二級毒品大麻，訊後依毒品罪送辦。

楊男在2018年間自國外購買大麻種子回台，還向務農的父母聲稱，要利用家中閒置、大小約6、7坪的冷凍室種植野菜；楊男隨即打點好種植大麻設備，並開始試種，等經驗純熟後，將大麻母株分枝數段再分別栽種，並找來26歲黃姓友人一起幫忙。

刑事局電偵大隊獲報展開追查，也和轄區屏東枋寮分局及保二合作籌組專案小組，警方在楊家查緝時，果然在冷凍庫裡搜出116株、市價超過2千萬的大麻以及大麻種子8.91公克、大麻花成品11.2公克，另還有肥料、烘烤機、通風設備和手機等相關證物。。

警方查緝時，楊男父母見警察上門一度狐疑，直到警方直言那些盆栽其實是大麻，父母才驚覺，原來兒子口中所稱的野菜，竟是毒品大麻，而家中的冷凍室，也被改造成大麻花園溫室。

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(中時 )