近日深陷非法蒐集個資疑慮的中國短影音平台抖音海外版TikTok正在尋求解套之方。外媒報導，TikTok計劃開放歐洲研究人員和政策決定者了解其內部運作，包括團隊如何審核內容、推薦技術如何運作、以及如何處理數據，以化解有關當局對其年輕用戶私隱和安全的顧慮。

TikTok表示，將開放一個歐洲透明度和問責中心，最初期會採用網上形式，之後將在愛爾蘭設立一個實體中心，預計2022年對外開放。TikTok在歐洲擁有逾1億個用戶，疫情期間其受歡迎程度有增無減。

TikTok及其母公司字節跳動近日在歐洲被指控非法收集了百萬名歐洲兒童的隱私數據，一旦罪名成立，求償金額可能高達數十億英鎊。

路透早前報導，前英格蘭兒童事務專員Anne Longfield表示，自2018年5月25日以來使用TikTok的每個孩子，都可能被非法收集其隱私資訊，而這些資訊可讓未知的第三方受惠。根據指控，TikTok對於處理青少年用戶的數據缺乏安全措施、透明度、監護人同意或合法權益等，違反了英國和歐盟的數據保護法。

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