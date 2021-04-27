葉全真為宣傳《戀愛是科學》受訪。（陳俊吉攝）

葉全真為宣傳《戀愛是科學》受訪。（陳俊吉攝）

葉全真最近在台視、三立偶像劇《戀愛是科學》飾演事業有成、條件好的「三高女」，與「農夫」許懷民談起純純的「格差戀」。一聽到被形容流露出少女嬌羞感，葉全真27日受訪時驚嚇直說：「千萬不要這講！那不是少女的嬌羞！因為我自己就很受不了有點年紀的人還要裝可愛！演的時候已經盡量把那樣的反應放到最低，但戲裡角色在這樣的資歷、職位、年紀、條件下談戀愛一定會有點尷尬，剛好我在演的時候也有點尷尬，結果發現好像呈現出了真實的狀態。」

相較於劇中仍勇敢追求愛情與婚姻，私下的葉全真說，她並沒有想要在這階段再談戀愛，還笑著反問記者「可以休息一陣子嗎？」她說以前即便沒有對象，還是不會想要放棄，但已經有兩、三年都不想也沒特別想這件事，但這也不代表以後都不想。她現在的生活分成兩大塊，除了工作，另一半就是陪伴媽媽，媽媽從很久以前就不再催她終身大事，「媽媽愛看電視，電視新聞、綜藝節目都看滿多，可能常看到有藝人結婚、離婚，看多了，也覺得我不一定需要婚姻」，只是偶爾還是會突然對她說「以後應該還是要有人在旁邊照顧妳」，當她回「現在怎麼可能找得到！而且我如果有對象，就無法花這麼這麼多時間陪在妳身邊了」，媽媽就會說「對啦，其實一個人也很不錯」。

未滿20歲就出道，是什麼力量支持她一路走到現在？葉全真說，自己是不會想要閒下來的人，且媽媽很喜歡看她出現在螢幕上，雖然現在體力上比較無法這麼常拍戲，但為了讓媽媽有事做、有電視看，她還是盡力完成媽媽的期待。以前演苦命的角色，媽媽會心疼「為什麼要演這個」，這一部就說「不錯喔」，且平常早睡的媽媽，為了要準時收看且不能打瞌睡，每周日中午一定要睡午覺睡飽，「其實媽媽很妙，她永遠看不太懂劇情在演什麼，只會邊看邊分析這個女生『有水』、這個男生不錯、有『煙斗』」，至於劇中配對的許懷民，在媽媽眼裡就是「 看起來金古意」。

許懷民劇中是貼心暖男，現實中的葉全真雖然喜歡暖男，但不太喜歡「太過貼心」，覺得暖應該是「從內心替你著想」，例如劇中第一次約會，對方擔心她穿高跟鞋走路會不舒服就買了小白鞋，她就覺「有點過了」。

被問起去年為何閃離與10多年戰友陳昭榮合夥的公司，葉全真一臉尷尬表示「跳過」，至於看似關係生變的兩人是否還有聯絡，她則說「有互相關注，但沒特意要做什麼聯絡，都看得到彼此在做什麼」。

(中時 )