為防範華航機師感染擴大，部立桃園醫院24日起連續3天至華航採檢、抽血，有機師爆料疾管署偷偷躲起來對他們做普篩，但卻不肯將數據告知接受篩檢的機師，痛罵這根本是「極權國家」才會做的事。對此，藥師林士峰回想起蔡英文總統以前曾說過，她領導下的政府，是有史以來最會溝通的政府。

林士峰今(27日)在臉書上發文表示，疾管署偷偷躲起來對機師們做普篩，結果卻不肯將數據告知接受篩檢的機師跟華航，這讓他也十分疑惑，「我以為隱藏消息是沒有言論自由的極權國家才會出現的事」。

林士峰指出，蔡英文總統曾表示，她的政府是有史以來最會溝通的政府，不曉得最近怎麼了，不只台北市府希望中央能明確的跟他們說，我們的疫苗進口狀況，連機師都表示，對檢驗結果不明，而感到非常不安。

此外，針對篩檢的問題，衛福部長陳時中表示，華航全體人員都要採驗PCR跟血清抗體找出被感染的人，驗血清是為了要釐清傳播路徑，當然會回溯血清抗體陽性者以前有任何相關的人員，將其中的關聯性找出來，同住家人也都會採檢核酸檢驗與血清抗體。

對於多名機師抗體陽性，是否代表早有隱形傳播鍊存在？陳時中表示，這次感染事件沒有擴及到其他，過去也發生過有不知道感染源頭的，後來有引發國內17個社區感染對象，這次還沒看到對外傳播，所以要等1200多人都檢驗完成後，再來串聯其中的關聯性。

(中時新聞網)