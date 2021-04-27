PLG今天公佈年度防守第一隊，包含聯盟年度防守球員塔壁（Hasheem Thabeet）在內，新竹街口攻城獅共有3名球員入選，防守功力獲得高度肯定。

2020-21 賽季聯盟年度防守第一隊總共入選3名後場及2名前場球員。在後場部分，由新竹街口攻城獅的高國豪及成力煥領軍，搭配台北富邦勇士的張宗憲。其中高國豪與張宗憲的抄截均排在後場前 3（高國豪2.5次排第1、張宗憲1.8次排第3）。高國豪和成力煥的籃板也都排在後場前 3（高國豪4.9個排第 2、成力煥4.1個排第3），這樣的後場組合在防守端非常有競爭力。

至於前場部分，由聯盟籃板王與阻攻王塔壁坐陣，搭配「台灣魔獸」、福爾摩沙台新夢想家的李德威平均8.3籃板、|1.1阻攻的支援，在禁區佈下的天羅地網讓對手找不到喘息空間，而李德威積極的補防意識及防守態度，也讓他在競爭激烈的年度防守第一隊前場位置裡，成功搶下一席。

(中時 )