吳念庭連九場比賽有安打

西武獅吳念庭今日先發第七棒、一壘手，再度展現穩定性，連續敲安場次推進到第9場，他在第5局敲安後也順利回本壘得分，最後西武獅以3比1戰勝羅德，20歲年輕先發投手上間永遠奪下日職生涯首勝，也中止球隊近8場拿不到勝利的低潮。

吳念庭本季自從升上一軍後繳出穩定表現站穩先發，還被日媒封為「台灣至寶」，今日吳念庭對上羅德隊，第3局首打席敲出右外野飛球被接殺。羅德隊第3局先拿到1分，西武則在第4局開始反攻，二、三壘有人的情下，中村剛也敲出左外野適時安打，一棒攻下2分逆轉戰局。

第5局趁勝追擊，吳念庭擔任此局首名打者，面對142公里二縫線速球敲成左半邊安打上壘，之後靠犧牲打站上二壘得點圈之後，還跑回球隊第3分，最後西武獅就以3比1贏球，中止近期一勝難求的窘境。

吳念庭此戰3支1，連續9場敲安，打擊率維持超過3成，來到3成04，並有1得分，西武獅今日派出20歲的年輕投手上間永遠先發，他5局只被敲5安、失1分，奪下日職生涯首勝，而羅德隊派出的石川歩則是8局被敲5安、失3分，苦吞完投敗。

(中時 )