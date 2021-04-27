宋芸樺力挺好姐妹夏于喬主演的舞台劇。（故事工廠提供）

劉品言力挺好姐妹夏于喬主演的舞台劇。（故事工廠提供）

由夏于喬、呂名堯、范瑞君、劉桓、陳敬萱主演「故事工廠」舞台劇《Space Boy》星空男孩，劇情催淚，讓夏于喬與范瑞君在日前演出謝幕時都紅了眼眶，台下觀眾都看得到她們臉上的淚珠，范瑞君直喊：「縱使和夏于喬在戲裡母女溝通一直錯頻，但演出前都會給彼此一個深深擁抱，建立起屬於劇中母女的情感支撐，與彼此對於愛的渴求。」她透露：「也許戲裡的媽媽一點也不完美，會有疲憊不夠堅強之處，但真的是用盡力氣在替兒女著想。」而她也因戲產生職災，一場跌倒戲，跌到她肩膀痛到抬不起來，自嘲自己過於拚命，「首演完後第一件事要好好療傷」。

夏于喬在演出前就喊話希望媽媽能來觀看，沒想到她媽媽看完首演場後，一路哭到後台找她，送上溫暖擁抱，在她耳邊說：「媽媽愛妳！」夏于喬的導演老公林書宇也到場觀賞演出，看到眼眶泛淚，哽咽地對老婆說：「我為妳感到驕傲，妳演到一部好的戲！」此番話讓夏于喬覺得驚訝：「這是我先生打從內心，第一次對我有這樣的評價，他平常對我的表演非常嚴格！」

夏于喬的姊妹淘們劉品言、宋芸樺也到場力挺，劉品言看到劇中范瑞君與夏于喬母女情感觸良多，想起自己與媽媽也曾有相愛相殺的相處過程，她透露：「媽媽是一個奇特的動物，在溝通事情，大多時候不會把話講清楚，尤其遇到像劇中一心想讓身邊人更好，或是較為獨立的女兒，總是會認為，若是媽媽把話講明白，我們就可以直接幫忙了！」她也感嘆：「有些話我們沒學會怎麼說，似乎要隨著年紀增長，與事過境遷後，才能明白。」

談到未來若要生小孩，劉品言坦言，如果有一天有這樣決定，必須得對這項決定負責到底，畢竟這是最沈重的愛，得仔細思考，尤其自己到了30歲後，更認為小孩的教育是最困擾的事。她也力讚姐妹夏于喬演出時每一個情緒渲染，都道出戲裡與母親、哥哥相處上的矛盾及困惑，這些心境都一一投射到觀眾上。宋芸樺則分享，該劇表達了家人之間愛跟恨的矛盾，從不諒解到釋懷，到最後互相扶持，看著看著，眼眶都泛淚。

(中時 )