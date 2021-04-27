泰福-KY(6541)日法說會，董事長陳林正表示，旗下生物相似藥TX01正與FDA溝通，查廠日期或方式還沒有正式答覆，預計5月20日前有機會得到較為準確的訊息，將持續準備銷售計劃；TX05已完成與FDA的藥證送件會議，現在全力以赴希望能夠在7月把申請藥證文件送進FDA。

陳林正強調，未來1~2年將積極推動TX01及TX05上市銷售，未來產品銷售策略不會硬碰硬，而是著重在已上市幾家公司沒經營的非主要市場，也不會殺價競爭，折扣約10~15％，讓毛利率維持正常的水準。目前工作重點TX01做FDA查廠的準備，而上市銷售及市場推廣就緒，另TX05申請藥證，並持續推動TX04的進度。

泰福現階段最重要的還是TX01及TX05推動，最近一次TX01和FDA討論的會議內容是在三週之前，FDA十天內有給11個意見，希望補充回答。

陳林正說，在TX01銷售布建已簽下三大通路商，鋪貨率將占全美市場至少90％，並與通路簽約以協助送貨及開發票等；執照方面已取得全美2/3州銷售執照；客戶將會訂定合約以便讓泰福產品能打入70％以上的醫院及55％以上的癌症專科醫師，並深耕與key accounts的合作關係。

此外，泰福-KY將啟動2.0，透過策略聯盟及合作夥伴擴張產品線，冀望極大化在生物相似藥及抗體新藥的發展。大分子藥物已發展20年，市場達1400億元，預估將在2027年突破3000億美元。未來公司希望能在蛋白質藥價值鏈更上一層樓。

(工商 )