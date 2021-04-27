泰國曼谷市4月初發生群聚感染案例後疫情擴及全國77府，並已升高成為第三波本土疫情。外交部今天表休，泰國確診人數已創爆發疫情以來新高，泰國政府也宣布延長緊急狀態，提醒國人注意，如需諮詢泰國疫情或防疫措施，可聯繫我駐泰國代表處。

外交部今天發布領務訊息指出，泰國現已升高成為第三波本土疫情。因4月12日至15日適逢泰國新年假期，返鄉人潮眾多，全國各地確診人數急增。4月15日至20日每日通報總數逾1400例，創泰國自上2020年3月爆發疫情以來新高。

泰國總理巴育已於2021年4月16日頒布緊急狀態第20號規定，要求自4月18日起實施各項疫情監控措施，並提高曼谷、春武里、孔敬、清邁等18府為紅色警戒，關閉全國學校場所、娛樂場所及禁止50人以上集會。

外交部指出，泰國疫情指揮中心(CCSA)因應此波疫情策略包括：1.持續擴大疫苗接種；2.嚴格實行關閉娛樂場所及實施居家上班；3.整備收治COVID-19之醫療設施包括確保足夠病床數目等。

泰國政府也宣布所有外籍旅客自2021年4月1日起入境後縮短隔離天數至10天，仍須檢據COVID-19檢驗陰性證明，惟無須再提供適航證明（Fit to Fly certificate）。

外交部提醒泰國旅遊警示燈號已是紅色，國人如需諮詢泰國疫情或防疫措施，可以聯繫我駐泰國代表處急難救助專線LINE或Telgram帳號Taiwan119，在泰國境內倘遇急難需要協助，也可撥打我駐泰國代表處緊急聯絡電話以獲得必要協助。

(中時 )