桃園中路四號社會住宅27日上梁。(蔡依珍攝)

桃園中路四號社會住宅27日上梁，桃園市長鄭文燦表示，除了3棟提供350戶，7成給年輕家庭、3成給弱勢，特別的是將有公托中心、非營利幼兒園、青創中心、市民活動中心、社區關懷據點等5個社福設施同時進駐，預計明年6月完工、拚年底入住啟用。

「桃園社會住宅的建設為全國第一！」鄭文燦表示，中路二號、八德一號都得到金質獎殊榮，每處社宅內也都有營造樂活共享的公共設施及居住環境，中路特區就有4處社宅，中路二號已完工入住，中路一號10月完工入住，27日上梁的中路四號，2019年2月開工至今，工程進度已達45％，規畫一至三房等三種房型，共計350戶，預計明年6月完工並受理申請，目標11月開放入住，申請對象將以「7成一般戶、3成弱勢戶」為原則，3年為1期，提供市民優惠的租屋價格。

住宅發展處長莊敬權表示，中路四號位於司法園區後方、緊鄰高速公路，地上19層、地下3層，最特別的是公共設施完善，5大社福設施包括143坪的公托中心，將提供給社會局，讓0至2歲的孩子能在2022年9月受理申請；266坪的非營利幼兒園則會請教育局提供給3至6歲共120名幼兒完善照顧；另還有100坪的市民活動中心及社區關懷據點嘉惠鄰里、70坪的青創中心協助青年創業。

莊敬權說，中路四號社宅預計會有4店鋪、10戶出租辦公室，其中6戶供社會局規畫居家托育服務中心、收出養資源整合服務中心及家防中心進駐，提供市民全方位的社福服務，加上社區公設的閱覽室、健身房及照明良好的資源回收室，整體生活機能佳且交通便利，是年輕家庭居住的好選擇。

莊敬權強調，桃園社會住宅規畫建置42處，包括市府興建30處及中央興建12處，市府自辦興建的30處基地，3處已完工、11處工程興建中，今年中路一號、蘆竹二號、八德三號將完工，中路三號、中路四號、中壢一號、蘆竹一號、楊梅一號、平鎮一號陸續於明年完工，總計提供1萬2000戶社宅供民眾租用。

莊敬權說，除自辦興建社宅外，公辦都市更新分為中壢區老小段、桃園區東門段、桃園區中正段（正光路警察宿舍）、桃園區武陵小段共4處，總計478戶，將當社宅及警消宿舍；市府也將與石門農田水利會合作，興建大溪區仁武段及中壢區雙嶺段2處住宅。此外，包租代管第一期及第二期共媒合2,496戶，為全國第一，目前正籌備第三期包租代管計畫，預計今年5月1日開辦，再提供3400戶，以多元化的社宅政策滿足居住需求。

(中時 )