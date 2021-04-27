桃園航空城公司連年虧損，累積達1.8億元，「亞洲．矽谷創新研發中心」統包工程又面臨5度流標，航空城公司強調，今年因拆遷補償和土地招標作業，將是創立11年以來首次有盈餘，至於亞矽創研中心已由新工處組專案小組檢討，預計5月招標，拚明年5月動工、2024年7月完工。

議員徐其萬、陳美梅說，蔡英文總統力推的「亞洲．矽谷創新研發中心」，去年8月首度上網招標，因無人投標屢屢流標，從37億追加預算到40億，去年底好不容易標出去，卻因廠商資格不符引發爭議而廢標，累積4次流標、1次廢標。

議員蔡永芳直言，一坪單價從16.41萬提高到18.37萬，單價遠超過行情，雖然是因結合資通設備，但仍要審慎評估。議員余信憲則說，亞矽創研中心要推AI、5G等技術，但新創公司往往首選各部會林立的台北，對共享辦公室沒那麼樂觀，要求「超前部署」。

議員游吾和也說，桃園航空城公司2010年成立至今，空喊招商卻都未有業務收入，總虧損已達1.8億元，升格來更換了7任董事長、3任總經理、4任副總經理等27人，都是高額人事費，堪稱「肥貓」，痛批政府苛刻航空城徵收戶，卻處處掩護航空城公司。

航空城公司指出，公司人事運用都適才適所、撙節人員與開銷預算，因應航空城計畫進入實質發展階段，50公頃的優先產專區將於今年正式進入實質招商，加上北區綜合展示館拆遷補償費等，總計約3億元，預期今年就能轉虧為盈。至於亞矽創研中心則是疫情衝擊，缺料、缺工影響廠商投標意願，已成立專案小組重新調整規畫。

(中時 )