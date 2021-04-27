首宗金融科技創新實驗業者「好好投資」將出沙盒落地。金管會證期局副局長郭佳君27日指出，開放證券商辦理「基金交換」業務、金融科技創新實驗申請人可申請改制許可為券商，新法規預告完成，近日就可上路。

郭佳君表示，此次證券商相關法規做出兩大修正，一是開放證券商辦理基金居間業務。明訂僅經營「基金居間」業務的證券經紀商資本額只要5,000萬元及籌設保證金為1,000萬元、營業保證金1,000萬元，且經營本項業務的證券商應於銀行設立「專用」的存款帳戶辦理款項收付，且不得流用。

二是開放金融科技創新實驗申請人可申請改制為證券商。郭佳君表示，這部份已作放寬。預告期間原本規定申請改制為證券商者，其申請日前一個月內經會計師查核簽證之資產負債表「淨值」不能低於實收資本額，但考量有些新創公司發行股份無面額，且多數新創公司初期都呈現虧損狀態，因此略作放寬，改為淨值不低於該公司股本之三分之二，也就是可容許小幅虧損。

另外，想要改制為證券商的金融科技創新實驗申請人還要符合：創新實驗具有創新性、提升金融服務之效率、降低經營成本或提升金融消費者權益等成效，且申請人為「股份有限公司」。

另配合2021年6月底實施之「股票造市者制度」，證期局也修正證券商管理規則，放寬股票造市者(限證券自營商)借券賣出價格之限制。放寬證券商因應擔任股票造市者之提供買賣報價或避險之需要，不受借券賣出價格不得低於前一營業日收盤價之限制。

郭佳君指出，此次修法將可擴大證券商業務範圍，提供投資人多元投資管道，並可協助金融科技創新實驗申請人的業務銜接與推動，以提升金融科技產業發展及競爭力。又股票造市者制度藉由造市者持續提供合理報價，將可提升股票流動性，帶動整體市場動能，以達活絡市場功效。

(工商 )