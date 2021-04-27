環宇-KY認購晶成現增 持股比拉高至45.39％ 20:122021/04/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環宇-KY(4991)公告，將以每股10元認購富采(3714)子公司晶成半導體現金增資股，總計將斥資4億元，環宇-KY對晶成的持股比將一舉突破40％，達45.39％，晶成未來將邁向公開發行之路。 15檔今年來股價跌 但Q1營收增3成+殖利率逾4％ 中國社科院：大陸今年GDP增速將達8％ (工商 ) #環宇-KY #富采 #晶成 #認購 #持股比 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 認業外損失＋陸基站延遲 環宇Q1每股虧0.99元 17:042021/04/27 財經 《半導體》力成Q1獲利雙升登同期次高 每股賺2.21元 15:072021/04/27 財經 《美股》比特幣＋環保信用助攻 特斯拉Q1營收拉高74％ 14:502021/04/27 財經 中天、合一同飆漲停 台灣生技指數大漲逾3％ 12:272021/04/27 財經 受益蘋果產品業務拉動... 藍思科技 去年獲利大增98％ 04:102021/04/27 全球財經 《科技》蘋果新色＋母親節 德誼：業績拚增3成 17:062021/04/27 財經 台股衝破17,500點 投顧上看萬九 04:102021/04/27 財經要聞 西螺農會黃金粽復出 今年每顆微漲3元為28元 18:302021/04/27 寶島 OUTLET上班族搶購會 30大品牌千元有找 15:322021/04/27 生活 《集中市場》外資4連買護高點 三大法人買超0.55億元 15:242021/04/27 財經 蘋果新色搶市 德誼樂看業績增逾2成 15:342021/04/27 財經 財經熱門新聞 台積電砸800億南京擴產 陸專家驚嚇：會搞垮大陸晶片業 - 財經 聯電股價攀20年新高 成交量飆51萬張 外資關注這件事 - 財經 鋼鐵股漲多要賣？老美背後力挺 這2檔別放生 - 財經 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 半導體製造到底有多難？大陸千萬網紅李永樂老師這樣說 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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