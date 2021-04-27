貓頭鷹居然在打瞌睡，卡哇伊！台南山上花園水道博物館以豐富生態著稱，繼去年在園區發現保育類的領角鴞後，昨天又有領角鴞「降落」在地面，且呈現打瞌睡模樣，非常可愛，館方人員研判可能是學習飛行時不慎墜落，確認無外傷、健康無虞後，今天已協助放回樹幹巢穴，讓小領角鴞可以平安回到媽媽身邊。

山上花園水道博物館占地遼闊，加上擁有多樣化的植物，除了古蹟以外，也孕育了豐富的生態，根據調查，鳥類種類就超過40種，這裡面也包括了保育類的領角鴞、鳳頭蒼鷹等珍禽。

工作人員昨天在B館羅漢松前草地發現一隻小領角鴞，當時小領角鴞正瞇眼打瞌睡，館方人員因擔心有意外，先將牠抓起來安置。由於去年也出現類似情況，館方人員隨即向去年處理的台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩請教，發現小領角鴞小鳥尾巴羽毛還沒長，加上身體毛羽還是白色，研判和去年一樣，是學飛幼鳥不慎墜落地面。

曾翌碩指出，現在正是領角鴞幼鳥學飛期，偶而會發現墜落的幼鳥，也因為外型惹人喜愛，常有民眾想要自行飼養，但如此一來，不但讓牠失去野生能力，不易存活，且貓頭鷹是保育類動物，民眾切勿擅自飼養，否則經查獲可依動保法開罰6至30萬元罰鍰，呼籲民眾若發現幼鳥，還是請通知農業局等保育單位處理。

(中時 )