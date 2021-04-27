桃園捷運公司營運4年，但人事流動率大，每年都有上百人離職，連年招考淪為「捷運代訓班」，去年因疫情運量腰斬虧損7.38億，今年竟還要招考41人，力促為每年逾10億的高額人事費「瘦身」。桃捷強調人事較高捷穩定，已實施員額晉用管控在1200人內，撙節用人支出。

國民黨議員陳美梅、林政賢和周玉琴說，桃捷公司2017年至2019年，分別有146、167、117人離職，離職率為13.4％、14.7％和9.6％，連年破百人離去，2018年甚至飆到近200人、創新高。去年受疫情影響，仍有87人離職、離職率7.3％，等於營運4年來每年都有1成的人離去，連年辦理2次招考，錄取90至292人不等，斥高層內鬥、工作分配不公導致人才流失，桃捷淪為「員工訓練所」，也擔憂影響營運安全。

國民黨議員褚春來則直言，疫情國境管制，桃捷運量從每日7.6萬降為5萬人次，光是票收就短收8.91億元，虧掉公司3成資本額，卻未精簡人力、樽節開支，還要招考41人，明年折舊攤提，虧損恐再攀升，斥桃捷人事費用1年超過10億元，感嘆副總經理就有4個人領高薪，力促高階主管應以身作則，帶頭減薪。

議員黃婉如和舒翠玲則點名桃捷盃五人制足球錦標賽，3年來都採「限制型招標」，僅一家投標，每年決標價都只低預算幾千元，連3年都同一家公司得標，且其實績還被體育局和教育局批評「沒聽過」，對比體育局和桃園足球委員會主辦「市長盃」，1100人響應只花75萬，桃捷盃去年花費高達250萬、達3倍多，不解為何虧損連連還執意要舉辦，痛斥是慷他人之慨，懷疑有貪汙舞弊、官商勾結，要求徹底停辦足球賽等各項沒有必要的大內宣活動。

桃捷董座劉坤億說，高捷營運第10年離職率才降到7.3％，桃園第4年就降為7.3％，不諱言35歲內的同仁流動率高，進一步分析發現，離職者多為考上國營事業或政府單位，另也有生涯規畫或返鄉求職，多為基層技術員、司機員及領班，因應自然流失跟明年A22老街溪站通車才要再招考，人數較往年少，會持續檢討，留下人才。

桃捷公司也解釋，桃捷盃發包過程都符合政府採購法規範及程序，強調桃捷為桃園在地企業，為善盡企業社會責任投入社會公益，桃捷盃完全免費，且提供參賽小將們參賽紀念品、獎盃，更贈送練習用足球給偏鄉學校，結合桃捷公司親職日凝聚向心力，澄清原只限桃園學子，第二、三屆依序開放國中組，及北北桃三地區報名參賽，服務沿線學子。

(中時 )