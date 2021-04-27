台積好威。經濟部智慧局今發布今年第一季智慧財產權統計，3種專利(發明、新型、設計)申請合計有1萬7156件，比去年同季增加3％。其中本國企業發明件數成長28％，尤其台積電連8季居首，共申請687件，成長4.2倍，創史上單季最高，展現超強研發實力。

至於外國人企業發明專利以美國晶片大廠高通215件，連續3季位居第1。其後為日東電工與三星電子，兩家比去年第四季4、8名往上勁升。

本國企業除台積電稱霸外，首季2到5名，依序為友達、瑞昱、鴻海與工研院，工研院從上一季第2名退到第5，讓友達等往上前進。

以發明專利來說，Q1本國共1萬1888件，其中企業3821件，成長28％，中小企業更是連續12季正成長。智慧局表示，這顯示在Covid-19疫情尚未平息下，仍持續穩定成長。

至於大專校院發明專利申請件數與上年同期相當，以陽明交大30件位居第1，私立學校則以北醫大13件最多。研究機構件數較上年同期增加14％，工研院申請60件無意外領先。

(中時 )