桃園市長鄭文燦（左）今天到銘傳大學龜山校區出席，名人座談「燦哥的心路歷程」。（賴佑維攝）

桃市長鄭文燦27日到銘傳大學龜山校區出席名人座談「燦哥的心路歷程」，他逐一講述野百合學運至回桃園參選，一直到選上市長歷程，他也說，擔任陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、蔡總統發言人，是自己有幸。

鄭文燦一一講述他從野百合學運，到回桃園參選議員，參選桃園縣長創造58天奇蹟，桃園市長當選歷程。他說，回故鄉參選前，從政並不是他人生劇本，回到故鄉參選，每一步都有點意外。

而鄭文燦回憶，他曾擔任陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、蔡英文發言人的事情，鄭文燦說，4個人個性都有很大差別，他回憶，陳水扁非常專注，每次都能把幕僚準備的講稿幾乎一字不差的表達出來。至於謝長廷則是非常聰明，向他報告事情時，可以3分鐘掌握重點，還可以表達得比幕僚準備的還要好。至於蘇貞昌則是屬於當機立斷、當決則決，不怕壓力，也不會猶豫，是抗壓性非常強的領導人。

針對學生提問，鄭文燦說，年輕人是改變社會的主要動力來源，年輕人投票率比以前高，表達意見強度也比以前高，才發展出18歲公民權運動，他贊成提案，也支持憲改，因為到了大學還不能投票是沒什麼道理的，全世界18歲公民權是潮流，也是台灣民主深化要走的一步。

(中時 )