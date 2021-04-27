午後熱對流發展，加上華南雲雨帶東移，這兩天台灣各地陸續出現零星降雨，不少民眾都在臉書興奮表示「終於天降甘霖」，不過到底雨有沒有下對地方？對於中南部水庫有無進帳？根據水利署統計，雨有下對地方，包括石門水庫、寶山、寶二、日月潭及霧社水庫都有進帳，其中以日月潭與霧社水庫的20萬噸水量，進帳最多。

日月潭又下雨了！潭底荒野大草原竟出現積水 民眾再度歡呼「天降甘霖」

由於這波降雨屬於午後熱對流，因此傍晚過後降雨逐漸緩和，根據氣象局網站，截至晚間8點，累積雨量以南投縣竹山鎮23.5毫米最多，降雨主要集中在中部地區，包括南投、台中等山區及近山區平地。水利署表示，這波及時雨讓石門、寶山、寶二水庫、日月潭及霧社水庫都有進帳，估計可替全台帶來62萬噸水量。

日月潭蓄水量仍低，水位更是創下新低。(圖／日月潭風管處提供)

根據水利署官網顯示，截至27日晚間7點，全台北中南各主要水庫蓄水率分別為：石門水庫21.2%、永和山水庫4.6%、寶山水庫13.6%、寶二水庫4.7%、明德水庫9.2%、鯉魚潭水庫5.1%、德基水庫3.6%、日月潭水庫31.9%、霧社水庫9%、曾文水庫8.9%。

至於缺水嚴重的德基水庫，大甲溪電廠副廠長林日生表示，從中午12點左右開始有零星降雨，聽得到雨聲，但雨勢不大，德基水庫進水量只有3立方公尺，目前水位1327.03公尺，但出水量仍維持7立方公尺，蓄水率僅剩3.4％，仍入不敷出，期望周四鋒面來，看看能不能為德基水庫解除旱象。

(中時新聞網)