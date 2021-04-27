味全龍今天起在花蓮進行主場3連戰，前2日迎戰統一獅，最終日則面對富邦悍將，而龍隊陣中像是林政賢、曾陶鎔、呂偉晟、張祐銘、朱祥麟等人都是花蓮出身的球員。

家住光復的林政賢，上次來花蓮球場比賽還是穿富邦悍將球衣，他表示，每次回來花蓮比賽都很期待，因為能在自己從小長大的睇方比賽，「覺的很興奮、開心，因為除了過年回來外，幾乎只能因為比賽才會回花蓮。」

而家住鳳林的呂偉晟則是生涯首度踏進花蓮球場，「以前小時候有在花蓮比過關懷盃，但是只有在外面的小球場，都沒有進來過花蓮球場裡面比賽，雖然如此，還是有回家打球的感覺。」

朱祥麟雖然從小在北部長大，但事實上他的阿公、阿嬤家是在瑞穗，一年也會回花蓮5、6次，「之前高一時有來花蓮球場比賽，但對這座球場印象還是不多，不過能夠以職業球員身分回花蓮比賽，自己都是抱持著回饋的心。」

今天親友們也都會來球場看朱祥麟比賽，但事實上，朱祥麟剛升上一軍時其實不希望家人來看他比賽，他笑說：「因為怕他們太緊張。他們都容易緊張，可能連一個自打球也會擔心我有沒有怎樣。」

而球員們也有自己想念的家鄉味，林政賢透露自己最想念的家鄉味就是蕗蕎這種野菜，呂偉晟則是最愛花蓮扁食，「雖然外地也有餛飩，但花蓮的扁食就是不一樣，口感、餡料都不同。」

(中時 )