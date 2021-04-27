「靠北警察」貼文爆料。（取自臉輸）

對於松山警分局教官因與民人衝突，導致7人衝進警局理論一事，台北市警察局督察長翁群能指出，他們喝酒衝進來以後，同仁立即予以阻止，且喝令驅散，過程中難免有一些「皮肉上的碰撞」。宅神朱學恒表示，聽到這段都笑了，甚麼叫做「皮肉上的碰撞」？到底有甚麼不可告人之事？ 台北市長柯文哲也說，一開始就知道不是真的。

北市松山警分局督察組楊姓技術教官，16日凌晨2時許，在南京東路與22歲徐姓男子等人發生口角衝突，楊員跑回分局，徐男等7人尾隨進入分局一樓中崙派出所欲找其理論，過程中，徐男不慎碰到值班臺電腦螢幕導致掉落損害，遭臉書「靠北警察」貼文爆料。

松山分局長林志誠22日三度召開記者會，上午曾指稱楊員是要對方音量小聲些，但晚間改口，坦承楊員先罵了對方三字經，才導致黑衣人衝入警局。

北市警局23日晚公布新一波懲處，松山分局共有5人遭議處，包括員警楊忠蒞記過1次，免兼技術教官，調文山一分局、中崙所所長許書桓記過1次，調整非主管職務、分局長林志誠申誡2次、督察組長王致傑申誡1次、中崙所顏姓副所長申誡2次，另連帶調整4名所長職務。

台北市警察局局長陳嘉昌27日上午在議會證實，監視器畫面遭人為刪除，但並非故意，而是因操作不慎，分局長林志誠則因不熟悉電腦系統，誤信停電沒錄到，現已協請科偵隊還原，並將許姓所長以及副所長依煙滅證據、疏縱人犯函送法辦，警政署也擴大懲處，將松山分局長林志誠調離現職。

台北市警察局督察長翁群能指出，所長是想要「格式化」，下載這段資料備份查案，但因為操作不當，把「格式USB」變成「格式」到電腦紀錄裡面，所以把記錄刪除了。這也是後續要策進的作為，強化同仁對於電腦操作。且那是一個衝擠，是同仁勇於任事，他們喝酒衝進來以後，同仁立即予以阻止，且喝令驅散。在這過程中，難免有一些「皮肉上的碰撞」。

柯文哲表示，還沒調查清楚前也不要亂講，這件事這幾天有在市長室會議報告，但想說哪有可能斷電、重啟用後影像會不見，一開始就知道不是真的，所以說正直誠信，誠實是最好的政策。

宅神朱學恒27日在TVBS《國民大會》表示，聽到這段都笑了，甚麼叫做「皮肉上的碰撞」？這哪一國發明的？並且，原來以為只有喝醉酒的教官有問題，沒想到一整個價值鍊都有問題。明明有衝撞、威脅執法尊嚴，卻說成「皮肉上碰撞」，原來警察是在跟別人「皮肉碰撞」。

朱學恒說，他一向支持警察，但這件事情到底有甚麼不可告人之事？

(中時新聞網)