51勞動節三天連假將至，四大超商搶推線上線下優惠方案吸客！其中，7-ELEVEN祭出CITY全系列優惠，還有逾7,000項商品第二件6折；全家Lets Cafe特大杯咖啡最低7.2折，店鋪私品茶指定品項優惠；萊爾富線上Hi Cafe精品咖啡買三送三、線下咖啡全品項第二杯6折，還有聯名零食、麵包等新品；OK超商也推出OKCAFE大杯莊園級美式、拿鐵買二送二。

7-ELEVEN表示，4月29日至5月2日限時四天推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，線下首度推出CITY全系列品項任選兩杯8折、三杯7折好友分享價外，更還有禮盒、進口啤酒、泡麵、鮮乳、茶飲、零食等超過7,000項商品第二件6折等；線上OPEN POINT APP行動隨時取也推出多款CITY系列組合優惠。

全家表示，因應51勞動節連假，全家推出線上線下同慶優惠活動，4月30日至5月2日祭出全家APP隨買跨店取Lets Cafe特大杯咖啡優惠，包括特大杯經典美式咖啡12杯520元，相當於7.2折，特大杯經典拿鐵咖啡10杯520元，相當於7.4折；線下則推出私品茶指定茶飲會員價29元，還加碼全家Line好友限定冰品、啤酒等優惠。

萊爾富表示，51勞動節連假期間線上線下同步推出現煮咖啡優惠，其中，線上Hi-Life VIP會員APP整買零取推出Hi Cafe中熱精品咖啡買三送三，線下門市則推出咖啡全品項第二杯6折；另外，還有兩款獨家聯名款松包子口味的洋芋片新品、三款冠軍師傅的聯名麵包新品，以及多款消暑冰沙、雪糕優惠。

OK超商表示，門市銷售數據顯示，以往連假期間現煮咖啡等業績會比平日成長約二成，因此，將於4月29日至5月1日推出OKCAFE大杯莊園級美式、拿鐵，同品項買二送二優惠；另，還有多款會員專屬商品點數優惠，包括咖啡、銅鑼燒及各式指定麵包，憑OK Point折抵最低只要加價12元。

(工商 )