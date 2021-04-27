國內最大油脂廠大統益（1232）受惠原物料行情帶動，今年第一季合併營收48.43億元，年增18.88％，但在毛利率大幅提升下，歸屬於母公司稅後淨利4.89億元，年增83.53％，第一季EPS為3.05元，首次單季每股賺超過3元，幾乎要逼近去年上半年的獲利！

大統益是統一集團旗下子公司，根據年報資料，截至去年4月，統一企業持股38.5％、泰華油脂持股19.49％，大成長城也持有9.64％。該公司主要產品為大豆粉、大豆油，其中，大豆粉主要作為飼料用途，而大豆油客戶則以餐飲通路、食品加工廠等為主。

由於大統益主要使用的原料為黃豆，從去年下半年開始，國際黃豆期貨行情一路走揚，加上疫情使得國際運輸遞延、缺櫃等情況，更加劇黃豆相關製品供需失衡，使得價格水漲船高，包括豆粉、豆油都有反應行情逐步調漲。

擁有庫存利益及規模優勢的大統益，今年第一季毛利率來到16.42％歷史高點，相較去年同期的12.85％，明顯增加3.57個百分點。可以觀察到，大統益從去年下半年開始毛利率就明顯上揚，去年第三季突破14％、達14.63％，第四季再突破15％、達15.31％，今年第一季毛利率再向上攀升。

從每股獲利來看，大統益第一季EPS為3.05元，不僅明顯高於去年第一季的1.66元，甚至要逼近去年上半年的3.24元。不過，法人提醒，隨著第二季開始面臨高價原物料的成本壓力，毛利率空間恐被壓縮，全年度獲利表現仍有相當挑戰。

(工商 )