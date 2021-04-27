仁寶（2324）3月出貨量大增、營收創歷史第三高，然而，23日除息卻演出貼息秀，並因為借券賣出量異常而成為警示股，仁寶因此公布3月自結獲利，3月營收為1081.48億元、年增34％，而在出貨量激增下，3月稅後獲利達11.72億元，年增81％，EPS為0.27元。

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