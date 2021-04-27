仁寶3月獲利11.72億元 年增81％ 20:512021/04/27 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁寶（2324）3月出貨量大增、營收創歷史第三高，然而，23日除息卻演出貼息秀，並因為借券賣出量異常而成為警示股，仁寶因此公布3月自結獲利，3月營收為1081.48億元、年增34％，而在出貨量激增下，3月稅後獲利達11.72億元，年增81％，EPS為0.27元。 陸金所公布首季淨利人民幣46.7億元 年增18.7％ 特斯拉 2021 年第一季財報亮眼：連續第七季度獲利、營收年增 74％ (工商 ) #仁寶 #出貨量 #獲利 #歷史第三高 #日除息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3月存款不足 退票金額30.48億元、月增28.34％ 17:412021/04/27 財經 《美股》比特幣＋環保信用助攻 特斯拉Q1營收拉高74％ 14:502021/04/27 財經 《證交所》18年新高 證交所擬派利4.6元 17:232021/04/27 財經 《傳產》林口、淡水續輕移民 重劃區3里年增近6500人 15:582021/04/27 財經 豐謙列警示股早盤股價大跌 10:222021/04/27 財經 《興櫃股》大賺防疫財 眾智去年EPS14.93元 08:022021/04/27 財經 原物料行情帶動 大統益首季每股賺3.05元 20:522021/04/27 財經 受益蘋果產品業務拉動... 藍思科技 去年獲利大增98％ 04:102021/04/27 全球財經 《半導體》力成Q1獲利雙升登同期次高 每股賺2.21元 15:072021/04/27 財經 《金融股》Q1獲利靚 京城銀戰前高 11:262021/04/27 財經 《半導體》旺宏：營運一季比一季好 17:402021/04/27 財經 財經熱門新聞 陽明爆神秘499賣單殺尾 專家：大咖驚天陰謀 - 財經 印度新冠疫情失控 美國商會發警訊：恐拖累全球經濟 - 財經 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 半導體製造到底有多難？大陸千萬網紅李永樂老師這樣說 - 財經 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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