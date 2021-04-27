在義大利，一名85歲的老先生在1個小時內，被警方發現在1小時之內，連續2次違反防疫宵禁規定，也就被罰款2回，老先生說這是接種種COVID-19疫苗的副作用，打完針後感到精力旺盛『性慾突破天際』，出門找妓女退火才會被逮。

《太陽報》報導，這起有趣的事件發生在義大利西方部的艾博利鎮(Ebol)，當地警官們透露，這位老先生在不到一個小時的時間內，因為上街找妓女被罰款兩次，總共是1000歐元。

警方發言人西吉斯蒙多·萊蒂里（Sigismondo Lettieri）說：「當天凌晨，警方攔下海灘旁的露營車，看的出來那是妓女的工作室，然後在車內發現正在交易的老先生。」

「警方告知他違反宵禁條例，處以500歐元的罰款後釋放，然而不到1個小時之後，他又在另1輛露營車裡被查到，再次處以500歐元罰款。」

老先生說：「這不能完全怪我，是因為接種疫苗變得更有活力，精力充沛。」

這位老先生得知被罰款兩次時，他說「這筆罰款是花得起」，他的反​​應引起巡邏員警的驚訝與笑聲，但該罰的還是要罰。

根據義大利的宵禁規定，防疫期間，人們必須在晚上10點至凌晨5點之間呆在家裡，不過也有例外，需要從事基本業務的工作者人可以豁免。

(中時新聞網)