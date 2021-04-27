居住需求一直是人們的必要需求。根據中新網引述58同城、安居客27日發佈《2021青年置業報告》，通過對常住一線城市和新一線城市18至44歲青年的調查顯示，青年每月房租或每月房貸占收入比重大多在4成以下，主要集中於20至30％左右，另約有3成青年的住房支出占收入40％及以上。

該報告顯示，受訪者中有57％青年已擁有自有住房，70.1％受訪青年有5年之內購房意向，其中12.9％的受訪者計畫今年購房，意願更為迫切。

至於大陸青年能負擔得起什麼價位的房子？報告指出，44.3％的受訪青年可接受房屋總價在100萬元（人民幣，下同）至200萬元，能接受房屋總價在500萬元以上的占比僅6.9％。尤其初入社會的18至24歲青年，在存款累積不足下，35.8％的人傾向總價在100萬元以下的房源。

整體來看，大陸青年每月房租、房貸占收入比重大多在4成以下，主要集中於20至30％左右，60.6％的受訪青年可承受每月2000元至5000元的房貸。

(旺報 )