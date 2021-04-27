印度疫情延燒，已連續6天單日新增超30萬例，印度各地醫院製氧機嚴重告急。大陸外交部長王毅表示，中國有關企業在政府支持下已經積極行動起來，第一批製氧機已運抵印度。

南亞地區面臨新一波新冠疫情沖擊，中國、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉六國外交部長今日舉行新冠肺炎疫情視訊會議。

王毅表示，這次會議也向印度發出了邀請，印度當前正在全力抗擊疫情，中方對印度國內遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以誠摯慰問。

王毅重申，中方願隨時根據印方的需要，向印度人民提供支持和幫助，中國有關企業在政府支持下已經積極行動起來，第一批制氧機已運抵印度，希望今天的會議也能為印度戰勝疫情提供一份助力。

另外，王毅在中阿巴尼斯孟六國外長合作應對新冠肺炎疫情視訊會議時表示，未來除深化抗疫務實合作，促進疫苗供應和公平分配外，也將建立中國南亞國家應急物資儲備庫。

(旺報 )