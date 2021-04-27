前外交官介文汲。(中時資料照)

對於駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海一事，前駐紐西蘭大使介文汲27日晚間指出，謝長廷過去是「拿台灣人的錢，幫日本人講話」，現在進化成「拿台灣人的錢，講台灣人壞話」，實在是少見。

駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海引發軒然大波，總統府發言人張惇涵今（27）日表示，台灣核電廠廢水排放一切符合國際標準，也符合法規規範。謝長廷和原能會說法沒有相互違背。

張惇涵說，無論是任何國家，核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠，也不是依照意識形態。原能會在4月24日已經有說明，台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，也符合法規規範。「從這裡也可以看出，謝長廷代表和原能會的說法，沒有相互違背」。

至於日本擬將核災的福島核電廠核廢水排入海，張惇涵表示，謝長廷跟原能會都有向日本政府表達關切，原能會也以書面正式表達反對。謝跟原能會的重點也都在於強調，核電廠排放廢水必須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。

至於部分在野黨最近要求召回謝長廷返國，或者視訊備詢，張惇涵認為，這是兩年之後的事，所以，「在野黨挑現在這個時間點，做這些政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦」。

對此，前駐紐西蘭大使介文汲27日晚間在中天電視政論節目中指出，謝長廷過去是「拿台灣人的錢，幫日本人講話」，現在進化成「拿台灣人的錢，講台灣人壞話」，古之所無，今之少有。而民進黨也是縱容到底，老百姓算什麼？公義在他們心理嗎？

(中時新聞網)