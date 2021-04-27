以美貌著稱的混血女星Angelababy（Baby、楊穎）在大陸演藝圈人氣高，日前隨參與人氣節目《奔跑吧》赴濟南宣傳兼出外景，還大方在記者會上分享變美小技巧。只是隨後她記者會現場的零修圖影片也在網上瘋傳，讓不少網友驚訝少了美顏濾鏡的Baby竟變得跟普通人一樣！

升格當媽的Baby，32歲仍擁有如少女般的精緻臉蛋，她近日更在節目記者會上侃侃而談變美小秘訣，「我覺得還是要好好保護自己的身體吧，然後可以多留意點《跑男》我每一次的妝容與髮型，因為每一次都是經過精心設計的。」

Baby記者會零修圖影片引發大陸網友熱議。(取自抖音)

Baby記者會零修圖影片引發大陸網友熱議。(取自抖音)

Baby記者會上零修圖照引發熱議。(取自抖音)

然而不少網友就注意到影片中的Baby少了美顏濾鏡的加持，本人似乎與精修美照有不小落差，紛紛震驚留言「怎麼變樣了」、「蒼天啊，這是沒開濾鏡嗎」、「山東人實在，拍出來的影片也實在」、「她的鼻子怎麼了」、「唉不過如此，去了濾鏡跟普通人一般」、「血盆大口」。

Baby與大陸男星黃曉明結婚5年多，小倆口因許久未有互動，婚變流言瘋傳，然而近日大陸媒體終於拍到了兩人一起帶著兒子小海綿看醫生的同框照片，Baby甚至還被發現頻頻穿情侶裝，與黃曉明隔空曬恩愛，婚姻關係令人霧裡看花。

(中時新聞網)