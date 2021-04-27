詭異巧合 廟公海邊發現遺體 5個月前同地點他尋獲「九齒人頭」（海巡署提供）

屏東縣滿州鄉一名劉姓男子22日出門到野溪出海口捕撈山蝦，卻就此失聯。家屬報案協尋，今（27）日下午劉男遺體被人發現卡在礁岩邊。發現遺體報案者是車城福南宮的住持蔡波，這也是他5個月來尋獲的第2具遺體。對於這接連不可思議的事件發生，他說這都是遵循土地公的指示。

劉姓男子（42歲）出門捕蝦失蹤，家屬23日向警方報案，大批搜救人員在山中及海邊搜尋4日，都沒有下落。27日上午警方接獲民眾通報，於鵝鑾鼻風吹砂附近礁岩上，發現一具已經浮腫的遺體。

這起案件的報案者，是恆春車城福南宮的住持蔡波。他於去年11月也在距離宮廟車程30分鐘外的鵝鑾鼻燈塔附近海岸，發現一顆已經化成白骨剩下9顆牙的「9齒人頭骨」。蔡波表示，前一天晚上土地公來托夢要他「去風吹砂走走」，27日一早到了當地，從停車場往沙灘方向走約10分鐘，就在礁石上看到一具男性遺體，趕緊報案。後來才知道是這幾天大家在協尋的劉姓男子，讓他大感意外。

說起去年11月間的「九齒人頭」奇遇，他說當時也是是土地公入夢指示，要他去「口海」和「海邊」，由於夢境中聽不清楚，起床後燒香請示土地公具體指示，回頭補眠入睡後又夢見神明清楚指示「燈塔」、「沙」等關鍵字，還催他天亮之後要趕快去。醒來之後夫妻2人半信半疑出門，開車前往鵝鑾鼻燈塔附近海岸一帶，在附近走了一個半小時，猛然在珊瑚礁岩堆中發現卡著一顆化成白骨的人頭。宣稱2次尋獲遺骸都是神明指示，是冥冥中有定數還是驚人巧合，也成為當地民眾話題。

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(旺報 )