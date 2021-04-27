大陸自然資源部海洋預警監察司近日發布《中國海洋災害公報》及《中國海平面公報》，內容指大陸去年海洋災害造成的直接經濟損失及死亡人數均是近10年最低，但沿海海平面較平常高出73公釐，是1980年以來第3高。

報告顯示，去年大陸海洋災害以風暴潮和海浪災害為主，各類海洋災害合共造成直接經濟損失8.32億元（人民幣，下同，約台幣35.7議員），造成6人死亡。同年，大陸發生14次達藍色及以上預報級別的風暴潮，7次造成災情，直接經濟損失8.1億元。沿海地區發生36次海浪高4公尺以上的災害性海浪，其中有18次颱風。去年冬季，渤海及黃海北部海域合共出現31次紅潮，受影響面積1,748平方公里，其中2次是有毒紅潮。

大陸沿海海平面亦呈上升趨勢，1980年至2020年上升速度是每年3.4公釐，高於同時段全球水平，去年與前年相比，海平面呈「北升南降」的特點。此外，去年海平面偏高，令大陸風暴潮及洪水災情加劇，其中又以浙江及廣東沿海地區受影響較大。

大陸專家表示，全球海平面上升主因為氣候變暖導致海水增溫膨脹、陸地冰川和極地冰蓋融化等。全球海平面上升有區域差異，大陸沿海所處的西太平洋，屬於海平面上升速率較大的區域。同時，大陸沿海海平面又與區域水文氣象要素變化、地面沉降、風場異常變化等息息相關。

(中時 )