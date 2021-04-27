母親節送媽咪什麼禮物最實用？財團法人若竹兒教育基金會榮譽董事長賴嬿伃的兒子王冠鈞包了1萬元給她，賴嬿伃提議將孝心發揮成大愛，轉贈給弱勢身心障礙院生做為加菜金，27日下午母子兩人到嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心贈送加菜金，還送出99朵康乃馨，提前慶祝母親節，場面十分溫馨。

曾擔任若竹兒教育基金會第6、7屆董事長的賴嬿伃說，兒子7歲時被檢查出有妥瑞氏症，吃藥控制，症狀長大後才逐漸緩解，今年剛滿24歲的他創業有成，準備了母親節紅包，欣然接受外同時徵詢兒子希望轉贈給若竹兒運用，王冠鈞也一口答應。

賴嬿伃笑說，兒子高一時知道她為了若竹兒基金會募款傷腦筋，拼拼湊湊捐出零用金1萬元，但當時他還不捨抽手「孝心滿分卻手抖扣分」，今年一提議他馬上答應讓人非常感動。王冠鈞說，這幾年出社會，知道世界上有許多人需要幫助，如果自己能力做得到，很樂意也很開心能夠幫助別人。

(中時 )