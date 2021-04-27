花旗集團已宣布出售13個市場的消費金融業務，在出售市場名單上的台灣花旗消金部門，惠譽國際信評指出，相關業務有信用卡、財富管理、個人信貸、分行業務等，主要獲利來源為手續費收入，該部門未來出售後，由於台灣子行的存款成本較低，保留下來的法金業務，專注於非利息收入，包括證券保管服務、外匯業務與衍生性商品的銷售，預期該行的獲利能力仍將維持高於同業平均。

花旗(台灣)銀行法金部門營運獲利占加權風險性資產，惠譽估計，2019年為3.2％，2020年下降至2.2％，此項數據仍高於同業平均一個百分點，獲利的下降源自利差壓縮(尤其美元資產)、手續費收入下降，以及2019年外匯業務與衍生性商品銷售較高的基期。

惠譽指出，在出售消金業務後，花旗(台灣)的資產品質應能維持良好，因該行專注於大型且健全的法人客戶。相較於無擔保個人放款與應收信用卡款項的相關壞帳率，該行企業融資的減損放款比率較低。及至2020年底，花旗(台灣)的減損放款比率、即壞帳率維持在穩定的2.5％，沒有因為新冠疫情而有所影響。

惠譽國際信評根據花旗集團宣布退出13個市場消金業務的訊息，27日把花旗(台灣)商業銀行的長期發行人違約評等(IDR)、國內長期評等展望，由「負向」調整至「演變中」。而該行的發行人違約評等’A-‘、國內長期評等為’AA(twn)’、以及個別實力評等為’bbb+’，在此次評等行動中予以確認。

花旗集團計劃退出的消金市場 ，包括 澳洲、巴林、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國與越南。花旗亦聲明將持續服務上述13個市場的法人客戶。而在，在評估買家這段期間，花旗各市場都將維持目前的營運，沒有任何變動。

(工商 )