新北市林姓男子去年與女友、女友17歲女兒（A女）、友人一同到KTV慶生，慶生結束後，A女吸食笑氣後與林男姪子發生性行為，但卻被一旁友人錄下，未料林男拿到影片後，非但沒有將影片刪除，反而剪輯放上色情網站，遭A女母親發現報警揭穿。新北地檢署近日依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴林男。

A女偵訊時表示，去年3月間與母親一同參加林男的慶生聚會，慶生結束後她與林男姪子等一行人汽車旅館續攤，因被其他人譏諷不會吸食笑氣，才衝動為之，直到吸食到喪失意識，期間林男姪子與自己性交的畫面全被周邊友人錄下。

未料，林男事後還向拍攝影片的馮姓男子討要影片，並將性愛影片剪輯後放上色情網站，並備存在自己的手機內，事後A女母親使用林男手機時，意外發現女兒的性愛影片，察覺有異報警揭穿，林男也向檢警坦承曾向馮男索取影片，遭檢方起訴，而馮男和林男姪子則被依妨害秘密罪嫌起訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時 )