北京台商協會今日舉辦第十一屆會員大會暨理監事就職典禮，會中改選新任會長，由原北京台協常務副會長、晶華寶島眼鏡董事長陳文錧接棒北京台協會長。

陳文錧今日進場前婉拒媒體採訪，僅低調稱，這次換屆典禮因疫情延期，要好好舉辦。

本屆北京台協原應在今年1月13日舉行改選換屆，但因為疫情影響，許多台商延後回到北京，改選換屆延後至今日登場。

北京台協第十屆會長是君太百貨董事長章啟正，章啟正今日則透過視訊參與大會。

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(旺報 )

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