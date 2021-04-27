一名正妹在臉書上自曝最糗床事，起初她說對方在曖昧時一直自稱是「巨龍」，但直到看到真面目後才知道對方只有「7cm」，她更爆料在完事後對方驚吐一句讓她超崩潰，她也埋下伏筆公開對方姓氏，貼文發出後也吸引5000多名網友朝聖，「這也太好笑哈哈哈哈」、「7公分是玉米筍的概念嗎」。

女網友在個人臉書上公開發文，分享她先前和一名男子曖昧時，對方常常開玩笑地說自己是「巨龍」，就在某日燈光美氣氛佳時，兩人準備恩愛一番，但對方這時卻突然小聲地嘀咕，「其實我一直以來都很自卑，因為我雞雞很小」，對方突如其來的告知真相，讓她當下很想逃走，「但我還是忍下來承受一切了，畢竟我那時候真的很喜歡他」。

正妹看到「巨龍」的真面目後也只能忍完全程，當下還刻意配合對方，但內心卻是祈禱趕快結束這場鬧劇，沒想到完事後對方竟擺出自豪姿態，說了尺寸根本不是問題，「技術好一樣沒差」。這讓她超級崩潰，直言當下真的想哭，更在文末透露，「如果真的有人標到男主角我會承認的，提示：姓黃」。

貼文發出11小時後吸引5000多名網友朝聖，不少網友更是惡搞，標註身邊姓黃的朋友，「黃XX是不是你」、「黃XX肯定是你」、「不用說了，我都懂，黃XX」、「我們有個朋友姓黃啊，有點頭緒」、「老同學你就認了吧！」

(中時新聞網)