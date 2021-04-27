《植劇場2》即將於5月啟動首部作品拍攝，這次籌備拍攝的8部戲劇皆全數改編自台灣作家作品，除了透過作家們豐厚的文字魅力結合影視展現，預期激盪出全新火花外，也是台劇中較具規模的IP改編計劃。其中4大類型8部作品包括靈異恐怖、懸疑推理、愛情成長、報導文學及人物傳記等。這回製作團隊也請到重量級人物，包括獲金鐘肯定的導演群王小棣、北村豐晴、王明台、鄭文堂，電影《無聲》導演柯貞年，電影《粽邪》導演廖士涵，《你那邊怎樣，我這邊OK》 導演曾培善，《刺蝟男孩》導演安哲毅也將帶領徒弟練健輝共同執導；劇本創作則找來包括張可欣、柯雁心、詹傑、吳怡靜等獲得金鐘肯定的新生代編劇群，一字排開含金量超高的黃金陣容，令人期待！

王小棣表示，植劇場是針對產業的整體的一個設計，第一季時僅有《花甲男孩轉大人》、《五味八珍的歲月》2部作品改編自書籍，這次《植劇場2》最大不同就是拍攝作品全數改編自台灣作家作品，包括靈異驚悚類型中將有改編於原著《綠島金夢》的《綠島金魂》，以及描寫「祭紅棺」壓煞的《孤村草人》；懸疑推理則改編於《FIX》、《非殺人小說》；愛情成長類型為《走過愛的蠻荒》、《穿樂吧! 1934女孩》，最後一類型為人物傳記與報導文學，其中人物傳記《山東少年傳奇》將改編為《誰說媽媽像月亮》，報導文學作品目前尚在洽談階段。

問起當初起心動念的契機，王小棣透露他與夥伴黃黎明多年前一同策劃推動文化部的《閱讀時光》短片計畫，以向台灣作家致敬為主題，「那次工作當中真的體會到文學作品的深度跟純淨，導演真的很用心來想，這真的是好事，在原創上也會有更深度的互動。」當時書籍作品的純淨底蘊搭配導演的二次創作，創造出很不同的火花。但這回不侷限於文學，而是找到出色的台灣作家來做改編，王小棣透露：「我們跟編劇都看了非常多的書，也跟顧問來回討論，除了有共識選出作品，也想透過戲劇讓台灣作家作品呈現不同的感受。」

其中《誰說媽媽像月亮》是改編自律師高秉涵傳記《山東少年傳奇》，84歲的高秉涵，13歲時就因戰亂輾轉流落台灣生活，曾在台北火車站當童工、露宿街頭跟野狗搶食，撿拾破爛的舊夾克度過寒冬，還因腳傷險些截肢，最後靠著半工半讀考上建中。他感嘆當時自己還年幼，多虧同鄉友人照顧才得以平安長大，當友人一一離世，他受託將前輩骨灰送回故里，更多的是為了報恩。王小棣聽了也忍不住濕了眼框，邊擦淚表示：「我聽到高爺爺說『在他心中，那些人都還活著』，就覺得好感動。」

而導演柯貞年5年前執導植劇場《天黑請閉眼》，抱回金鐘最佳戲劇節目獎，擅長類型劇的她，這次將再次挑戰執導改編自小說家李桐豪懸疑推理作品《非殺人小說》。王小棣大讚柯貞年是擁有推理天分的導演，「其實原著篇幅偏短，本來一度想之後再作改編，但柯貞年導演說OK，並且改編得非常好，她是我少數看到從起步開始，就擁有推理天分的導演。」

而安哲毅、練健輝師生將共同執導年輕作家花聆的愛情小說《穿樂吧! 1934女孩》，練健輝曾獲金穗獎肯定，王小棣表示練健輝是馬來西亞僑生來台念書、工作，對於生活、親人、社會、工作都很有感情，「他在導演上有很多天分、很踏實，是蠻期待的新導演。」而作家醉琉璃的作品《孤村草人》將由《你那邊怎樣·我這邊OK》導演之一的曾培善執導，他首部戲就到新加坡帶著當地團隊拍攝，克服許多在地困難，從場記一路做到導演累積的實力及應變力也獲王小棣大為讚賞。

《植劇場2》目前正於籌備階段，未來將推出8部戲劇作品，分為4大類型，包含靈異驚悚、懸疑推理、愛情成長、報導文學與人物傳記，並將公布培訓新人陣容名單，持續培養表演人才。

(中時 )