小孩喊胸痛，不可不慎！台南市一名10歲男童連續發燒3天，抱怨胸痛，家長帶往就醫檢查，發現居然是心臟發炎，確診為細菌性心包填塞，手術後已經康復。奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇呼籲，孩童胸痛雖多數為良性，但少數可能是重症前兆，一旦胸痛後出現呼吸困難、氣喘或意識不清、胸痛合併發燒者，務必趕快就醫急診。

陳俊宇表示，10歲男童到醫院掛急診前已連續發燒3天，出現食慾不好、呼吸喘、胸口疼等症狀，躺下時更是疼痛加劇，檢查發現異常心雜音、心臟擴大且發炎指數上升，心臟超音波顯示為細菌性心包填塞。他說，細菌性心包填塞大多因身體其他部位病灶轉移的細菌感染引起，有時在其他部位不見得引發症狀，心臟受感染才出現明顯影響，症狀輕微時可以抗生素治療，這名男童經緊急手術治療，復原情況良好，1周後順利出院。

根據統計，每1000名到醫院看診兒童，約6人因胸痛就醫，約一半為良性不明原因疼痛，30％為肌肉骨骼疼痛、10％為腸胃道或呼吸道疾病，僅5％至10％為心肌病變、心臟發炎性疾病、冠狀動脈異常等心因性問題。

陳俊宇提醒，兒童心因性胸痛雖然比例較低，但若未及早發現就醫，往往造成較嚴重後果，

家長須留意危險訊號，包括運動時胸痛合併心悸、會喘甚至昏厥，心電圖異常和遺傳性家族心臟病史等，類似狀況應儘快到門診檢查。

(中時 )