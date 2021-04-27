美國前總統川普常自豪任內的美股表現，但他的繼任者拜登顯然更勝一籌。拜登就職即將滿100天，他已被認證是美國史上對股市最友善的總統，執政百日內的美股漲幅超越歷任總統。

從選舉日迄至本月26日，也就是拜登上任的第96天，標普500指數累計漲幅24.28％。回溯到1953年艾森豪總統就任以來，唯一能媲美拜登的前任總統是甘迺迪，後者從選舉日到上任滿百日的標指漲幅達18.5％。就連經常吹噓任內股市表現最強的川普，選舉日到就職百日期間的標指漲幅也只有11.4％。

拜登與股市的蜜月期能維持多久，端看投資人如何消化連串潛藏的障礙，包括拜登政府的加稅政策、氣候議程相關的規範及經濟過熱的威脅。但目前看來，投資人毫不猶豫看多美企獲利前景。

摩根大通策略師諾曼德(John Normand)在報告中指出：「拜空前的財政刺激規模及頻發行政命令之賜，拜登上任百日已締造至少75年來，最強的大選後股票報酬率。」

不過從拜登的例子來看，很難判斷是市場對拜登上台另眼相看，還是拜登正巧搭上美股 自去年3月底後走大多頭的順風車，此後美股僅見零星走下坡。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)說：「今年無論誰就任總統都會很順遂，只要別把事情搞砸，將需要改進的地方做好。」

儘管美股多頭動能不減，仍有必要居高思危。美媒CNBC報導分析指出，畢竟標普指數已年漲48％，超過半年不見大幅回檔修正。

據美國銀行資料，光是去年11月到今年3月，投資人灌入股票型基金的資金，比過去12年的總和還多。National Securities的霍根說：「當然我擔心美股走得太快太急，看來修正都是在類股輪動的基礎上進行，而非以整個大盤指數為基礎。」

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)表示，大量流動性與經濟明顯復甦在帶動市場，除非政策失當，照理這股趨勢會延續下去。

(工商 )