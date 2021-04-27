駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海，引發各界爭議，新北市議員葉元之今在臉書發文表示，儘管謝長廷被評為「最不適任駐日代表」，但上至總統、下至外交部長，都沒有人管的了他、也換不掉他，讓謝長廷能這麼囂張的原因，就是因為他曾在2012年幫助過蔡英文選總統，如今才能換來「英的報恩」。

葉元之表示，謝長廷以為只要幫著日本扯台灣後腿，就可以贏得日本人的友誼，殊不知，這樣反而會讓日本更加瞧不起台灣，因為日本會覺得台灣政府出了一個「賣國求榮」的代表，有這種外交官的國家，如何贏得國際間的尊敬？台灣是沒有人才了嗎？

葉元之指出，「英的報恩」故事要從2008年謝蘇之爭開始講起，當時兩人為爭取民進黨總統的提名，殺的刀刀見骨，蘇貞昌甚至花大錢登報紙廣告批謝長廷涉弊案。

後來雖然謝勝出，但謝蘇兩人自此成為死敵。謝敗選後宣布退出台灣政壇，蘇則期待參與下次總統大選。

葉元之說，退出政壇後的謝長廷，基於對蘇貞昌的恨，把希望寄託在蔡英文身上，全力支持蔡英文在2012年總統初選擊敗蘇貞昌。當時謝長廷甚至公開傳授支持者，接到民調電話時的「撇步」，引發爭議。「謝長廷的力挺與『擋箭』，讓蔡英文成功奪下2012年民進黨總統候選人的門票。」

葉元之指出，蔡英文把謝長廷視為「政壇導師」，多次公開表達感謝。蔡英文也曾說，很多時候她有不懂的地方，或是有些沒有把握的判斷，謝長廷都會很細心的分析給她聽。這個報恩的種子，就這樣在蔡英文的心中開始慢慢萌芽。

葉元之說，2016年蔡英文如願登上大位，當她取得權力後，她想起了這位一路栽培她的男人，是對謝長廷報恩的時候了。礙於謝長廷退出台灣政壇的承諾，加上謝長廷留日的背景，「駐日代表」是對謝長廷最好的安排，一個月還可以有60萬的待遇。

葉元之表示，誰料，不甘寂寞的謝長廷，就是有辦法在台灣政壇興風作浪，可以預見的是，雖然謝長廷不斷扯台灣後腿，不斷打臉民進黨「維護台灣主權」的口號，但基於「英的報恩」，民進黨內人士敢怒不敢言，國人勢必還要繼續忍受下去。

(中時 )